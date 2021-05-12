ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

حسم ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز، صفقة قوية لصالح الفريق الملكي، حيث ستنضم لصفوف المرينجي خلال الموسم الكروي المقبل.





وكشف برنامج "التشيرنيجيتو" بأن صفقة انتقال النمساوي ديفيد ألابا إلى ريال مدريد تمت حيث تم التوصل لاتفاق كامل مع اللاعب للانضمام كلاعب حر بعد نهاية الموسم براتب حوالي 12 مليون يورو يشمل الضرائب.





وسينضم إلى ريـال مدريد بعقد مدته 4 سنوات حتى يونيو 2025، مقابل حصوله على 12 مليون يورو راتبًا سنويًا.





‏وأضاف إلى أن برشلونة وتشيلسي وباريس وليفربول حاولوا التعاقد مع اللاعب لكن الأفضلية كانت لريال مدريد الذي تمكن من حسم الصفقة لصالحه.





وأشارت التقارير الصحفية بأن ألابا من المقرر أن يوقع على عقده مع ريال مدريد في شهر مايو المقبل.



