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وول ستريت تتراجع بفعل تضخم مرتفع يغذي مخاوف رفع الفائدة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
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تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية  يوم الأربعاء بعد بيانات تضخم أعلى من المتوقع غذت مخاوف من تشديد السياسة النقدية لمواجهة استمرار محتمل للتضخم لفترة أطول.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 62.8 نقطة بما يعادل 0.18 بالمئة إلى 34206.40 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 21.6 نقطة أو 0.52 بالمئة إلى 4130.55 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 173.9 نقطة أو 1.30 بالمئة إلى 13215.49 نقطة.

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