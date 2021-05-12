الحلقة الأخيرة من "الطاووس التريند الأول على جوجل.. ورؤوف عبد العزيز يشفي غليل الجمهور بإعدام المغتصبين وظهور أمنية



وأثارت أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل ردود أفعال إيجابية بين الجمهور من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، وخاصة بعد أصدرت المحكمة قرارًا بإعدام كلا من "زين وحماد" مغتصبي «أمنية» التي قامت بدورها الفنانة سهر الصايغ.





وعبّر متابعو المسلسل عن سعادتهم بعدما تأكد لهم أن وفاة «أمنية» هي حيلة من المحامي «كمال الأسطول»، والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان، ويتضح أنها على قيد الحياة في مدينة أسوان.



وأبدت متابعة على موقع تويتر إعجابها بنهاية مسلسل الطاووس وكتبت: «الطاووس دي جميلة أوي كان لازم ياخدوا إعدام فعلا عقبال ما يعدموا اللي في القضية الحقيقية».



وأعرب آخر عن سعادته معلقًا: «مشهد إعدام المغتصب في مسلسل الطاووس جميل».



بينما قالت أخرى: «حاجة جوايا هديت لما تم إعدام اللي اعتدوا على البنت في مسلسل الطاووس وحقيقي حقيقي أرجو من كل قلبي تبقى دي النهاية للقصة الحقيقية».

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد طالبوا بحق "أمنية" من الشباب الذين تناوبوا على اغتصابها ثم قتلها خلال أحداث المسلسل، معتبرين أن تفاصيل المسلسل مؤلمة وصادمة والقصة درامية مبكية ولكنها واقعية، وأمنية ليست سوى نموذج للكثير من البشر الذين يغادرون الحياة بطرق بشعة.



واستطاع المخرج رؤوف عبد العزيز، أن يقدم لنا نهاية غير متوقعة، خاصة بعدما ظن الجمهور موت أمينة على يد أحد مغتصبيها، مما سبب حينها حالة من الغضب والتذمر من قبل الجمهور، ولكن فاجأنا المخرج بهذه النهاية السعيدة، والتي لاقت استحسان وفورة الجمهور بها.



حرص المخرج طلية أحداث المسلسل على تقديم كل عناصر الجذب والتشويق التي يرغب فيها الجمهور بخلاف التأكيد على القيم الأخلاقية الراسخة لدى المشاهد المصري من خلال خطوط درامية قوية فصلت بين الضحية والجاني بلغة القانون وسيادته وكان هناك حرص على عدم تجاوز الحد الأدنى من الأخلاق وقيم المجتمع، وألا يشاهد المتفرج شيئا غير مقبول أو مبتذل أو غير راض عنه أو يخجل منه.



وكان للمسلسل آراء ومواقف واضحة في التصدي لقضايا الاغتصاب والعنف ضد المرأة ، وهذا ما ظهر جليا بعد حكم الإعدام الصارم الذي صدر ضد مغتصبي أمينة، وأصر المخرج على تنفيذية للمشاهدين، بشكل واضح ليكونوا عبرة لأي شخص يفعل مثل هذه الجرائم المشينة.

يشار إلى أن مسلسل " الطاووس"، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ،هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ذتصدرت الحلقة الأخيرة من مسلسل " الطاووس"، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، التريند الأول عبر مؤشر البحث جوجل، خاصة بعدما فجرت الحلقة مفاجأة من العيال الثقيل وهي أن أمنية"سهر الصايغ"، مازالت على قيد الحياة وأن موتها كان خدعة من قبل المحامي كمال الأسطول"جمال سليمان"، للحفاظ عليها خوفا من تعرضها مرة أخري لمحاولة القتل من قبل أحد المتهمين باغتصابها.وحرص صناع المسلسل ، بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز على تقديم الدعم الكامل للمرأة من يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف، وحثهن على مواجهته وعدم الخوف وكسر حاجز الصمت والإبلاغ عن الوقائع التي يتعرضن لها، والمطالبة بقانون رادع لتلك الأفعال التي يقوم بها المتحرشون والاستنفار القوى ضد التحرش والاغتصاب وضد كل من يبرره ليكون دور الفن الحقيقي أن يترك أثره الفعال وبصمته في تراجع مثل هذه الجرائم، بشرط استمرار مواجهتها بنفس القوة والحسم وتوضيح أن التحرش والاغتصاب في الأساس مرض نفسي قبل أن يكون جريمة.