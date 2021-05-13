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رئيس الوزراء البريطاني يحث على تهدئة التوترات بين إسرائيل وحماس

الخميس 13/مايو/2021 - 04:41 ص
منار طارق
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون إنه يريد "تهدئة عاجلة للتوترات" بين إسرائيل وحماس وسط أشد اندلاع للعنف منذ حرب غزة عام 2014.

وغرد جونسون، الأربعاء، قائلا أن المملكة المتحدة "قلقة للغاية" وحث القادة على "التراجع عن حافة الهاوية". كما قال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي للبرلمان إن بريطانيا "تدين بشكل قاطع إطلاق الصواريخ على القدس ومواقع أخرى في إسرائيل". ووصف سلوك حماس بـ "الإرهاب" ودعا النشطاء إلى "إنهاء تحريضهم وإطلاق الصواريخ على إسرائيل".

وأفاد بأن لإسرائيل "حق مشروع في الدفاع عن النفس"، مضيفا: "من الضروري أن تكون جميع الإجراءات متناسبة، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، وبذل كل جهد لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين".

وعلي جانب اخر، أدانت وزيرة العدل كريستين لامبرخت، اليوم الأربعاء، الهجمات الصاروخية على إسرائيل من غزة، قائلة إن ألمانيا تقف "بقوة إلى جانب إسرائيل". ودعت إلى وقف الهجمات على إسرائيل، مضيفة أن لإسرائيل الحق في حماية نفسها ".

كما شجبت لامبريخت الأعمال المعادية للسامية بالقرب من المعابد اليهودية في ألمانيا. وقالت إن سلسلة من أعمال حرق العلم الإسرائيلي وغيرها من الأعمال لا تظهر "سوى ازدراء فظيع لكرامة الإنسان". كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الشرطة أوقفت 13 مشتبها بهم في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في مدينة مونستر الغربية بالقرب من كنيس يهودي بعد إحراق علم إسرائيلي هناك.

وقالت الشرطة إنه ألحق عدة أشخاص أضرارا بمدخل كنيس يهودي في مدينة بون الغربية بالحجارة، ووجد المحققون علمًا محترقًا هناك أيضًا. وفي مدينة دوسلدورف المجاورة، أحرق أحدهم القمامة فوق نصب تذكاري لمعبد يهودي سابق. وتعهدت وزيرة العدل بأنه "يجب العثور على الجناة وتحميلهم المسؤولية وحماية المؤسسات اليهودية بشكل كامل".

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قصف غزة جونسون اسرائيل وحماس

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