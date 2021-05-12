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في أول أيام العيد.. شارع الفن يكرم محمد ثروت عن دوره في مسلسل "بين السما والأرض"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 04:49 م
شارع الفن يكرم محمد ثروت
شارع الفن يكرم محمد ثروت
أحمد رمضان متولي
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يستضيف برنامج "شارع الفن" المذاع علي القناة الفضائية المصرية، في سهرة الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، وفي تمام التاسعة مساءً النجم الكوميدي محمد ثروت.

خلال الحلقة يحكي "ثروت" تفاصيل دور جلال ابو الوفا في مسلسل "بين السما والأرض" والذي قدم من خلاله دور مركب ومختلف عن أدواره الكوميدية المعتادة للجمهور والتي أشاد بها النقاد، واستطاع "ثروت" أن يثبت أنه فنان شامل ومتميز ويستطيع تقديم كل الأدوار وليس الكوميدية فقط.

برنامج "شارع الفن" هو برنامج يومي ونتاج التطوير في التليفزيون المصري وتقدمة يوم الخميس المذيعة نانسي حمزة، وينقسم الي مجموعة من الفقرات وهي محطات شارع الفن و قهوة شارع الفن و تحقيق شارع الفن، ويستضيف نجوم وصناع الأعمال الفنية في السينما والدراما والمسرح.

البرنامج إعداد وتقديم نانسي حمزة، وإخراج أماني نجيب، وبرديوسر محمد عمران، وإشراف عام ميرفت إمام، ويذاع يوميا علي شاشة الفضائية المصرية، وأيضا علي الفضائية المصرية الموجهة إلي أمريكا و كندا.

في أول أيام العيد.. شارع الفن يكرم محمد ثروت عن دوره في مسلسل "بين السما والأرض"
في أول أيام العيد.. شارع الفن يكرم محمد ثروت عن دوره في مسلسل "بين السما والأرض"
في أول أيام العيد.. شارع الفن يكرم محمد ثروت عن دوره في مسلسل "بين السما والأرض"
في أول أيام العيد.. شارع الفن يكرم محمد ثروت عن دوره في مسلسل "بين السما والأرض"
في أول أيام العيد.. شارع الفن يكرم محمد ثروت عن دوره في مسلسل "بين السما والأرض"
في أول أيام العيد.. شارع الفن يكرم محمد ثروت عن دوره في مسلسل "بين السما والأرض"
في أول أيام العيد.. شارع الفن يكرم محمد ثروت عن دوره في مسلسل "بين السما والأرض"
في أول أيام العيد.. شارع الفن يكرم محمد ثروت عن دوره في مسلسل "بين السما والأرض"
في أول أيام العيد.. شارع الفن يكرم محمد ثروت عن دوره في مسلسل "بين السما والأرض"
في أول أيام العيد.. شارع الفن يكرم محمد ثروت عن دوره في مسلسل "بين السما والأرض"

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