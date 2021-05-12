مصرع سائق إثر إنقلاب سيارة محملة بـ 50 طن سولار أعلى محور الضبعة

لقي سائق مصرعه إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالسولار أعلى محور الضبعة، اليوم الأربعاء.



تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة محملة بالسولار على الطريق المشار إليه.



وانتقلت قوات الشرطة إلى محل الحادث رفقة رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.



وتبين بالفحص المبدئي أن ناقلة سولا تحوي أكثر من 50 طنا قادمة من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها.



وأسفر الحادث عن مصرع السائق وتسرب حمولة السيارة بالطريق، ويعكف رجال الدفاع المدني على محاصرة آثار السولار باستخدام الرمال واستخراج جثة السائق يعصب انتشالها من داخل الكابينة.



وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.