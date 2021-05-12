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"السقف اتطبق عليه".. محاولات لاستخراج جثة سائق السيارة المحملة بـ 50 طن سولار بطريق الضبعة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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يعكف قوات الدفاع المدني بالجيزة على استخراج جثة ساق محملة بالسولار بعد احتجازها داخل كابينة السيارة بعد انقلابها بمحور الضبعة، اليوم الأربعاء.

واستعان رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بونش للمساهمة في استخراج الجثة حيث سجلت المعاينة المشهد "السواق محشور في الكابينة".

كما تبين أن الوفاة ناتجة عن اصطدام عجلة القيادة "الدركسيون" بصدر السائق فضلا عن "السقف اتطبق عليه".


كان لقى سائق مصرعه إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالسولار أعلى محور الضبعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة بانقلاب سيارة محملة بالسولار على الطريق المشار إليه.

وانتقلت قوات الشرطة إلى محل الحادث رفقة رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

وتبين بالفحص المبدئي أن ناقلة سولا تحوي أكثر من 50 طنا قادمة من طريق مصر الإسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى لانقلابها.

وأسفر الحادث عن مصرع السائق وتسرب حمولة السيارة بالطريق، ويعكف رجال الدفاع المدني على محاصرة آثار السولار باستخدام الرمال واستخراج جثة السائق يعصب انتشالها من داخل الكابينة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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