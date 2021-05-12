Advertisements

ريال مدريد يتفوق بجدارة على برشلونة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

 

جاء ريال مدريد في مقدمة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم، من حيث القيمة الاقتصادية، وفقا لدراسة قدرت قيمته بـ3.130,7 مليار يورو.

 

وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار نشاطه الاقتصادي والرياضي، والمشجعين، والجانب الرقمي، والتأثير الاجتماعي.

 

ويأتي برشلونة في المركز الثاني بـ3.044,8 مليار يورو، ثم أتلتيكو مدريد ثالثا بواقع 1.134,6 مليار يورو، وأتلتيك بيلباو في المركز الرابع (437.2 مليون)، يليه إشبيلية خامسا (436.3 مليون).

 

وبحسب نفس الدراسة، تبلغ قيمة مجموع الأندية، في فئتي كرة القدم الإسبانية المحترفة، 10.904,1 مليار يورو.

أخبار تهمك

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ أقل من نصف ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة من "السيسي".. ماذا طرأ على ملف سد النهضة؟

منذ يوم

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ 35 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يحسم قراره النهائي بشأن احتراف نجم الأهلي

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 ص

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

04:45 م

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

04:35 م

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

02:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق