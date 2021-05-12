بجوائز مالية.. القرية الفرعونية تنظم البطولة الدولية للشطرنج الخاطف

أعدت القرية الفرعونية بالجيزة، مفاجآت لجمهورها خلال عيد الفطر المبارك، حيث تنظم مسرحية اخناتون ثالث ورابع أيام عيد الفطر، على أن تنظم ثاني أيام العيد يوم للفخار، وتقدم عروض العرائس للأطفال ثاني وثالث يوم.

كما تقدم فقرات التنورة وفريق السعادة وتعليم الفخار للأطفال، بالإضافة إلي مسرحية للعرائس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الصدد.

كما تنظم القرية الفرعونية بالجيزة، تحت رعاية الأستاذ مجدى الزيات بطولة الشطرنج الدولية، بإشراف الاتحاد المصرى للشطرنج، وذلك ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

تبدأ الجولات الساعة الواحدة ظهرا بمقر القرية بالجيزة، حيث تقام البطولة بالنظام السويسرى ٩ جولات ، ٥ دقائق لكل لاعب مع إضافة ٣ ثوان لكل نقلة، على أن يكون قيمة الاشتراك ١٢٠ جنيها مع إرسال رسالة بالاسم ثلاثى ورقم التعارف الدولى (ID) وتاريخ الميلاد، ويكون الاشتراك بأسبقية الحجز.

ويشترط لبس الكمامة داخل صالة اللعب مع التباعد الكافى بين الطاولات وقياس درجة الحرارة عند دخول القرية.

جوائز المسابقة:" المركز الأول ١٥٠٠ المركز الثانى ١٢٠٠ المركز الثالث ١١٠٠ المركز الرابع ١٠٠٠ المركز الخامس ٨٠٠ المركز السادس ٦٠٠ المركز السابع ٥٠٠ المركز الثامن ٤٠٠".

تقييم تحت ال٢٠٠٠:"المركز الأول ٧٠٠ المركز الثانى ٦٠٠ المركز الثالث ٥٠٠ المركز الرابع ٤٠٠ المركز الخامس ٢٥٠

ناشئين: "المركز الأول ٣٠٠ المركز الثاني ٢٠٠ المركز الثالث ١٥٠ المركز الرابع ١٥٠ أول سيدات ٢٠٠ أول غير مقيمين ٢٠٠.