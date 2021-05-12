موعد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع محافظات مصر

يبحث الكثيرون عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 مع تبقي ساعات قليلة عن انتهاء شهر رمضان المبارك، الذي يودعه المسلمون في كل بقاع الأرض مع أذان المغرب، ليتسقبلوا العيد.





صلاة عيد الفطر المبارك





وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان 2021، وأن الخميس الموافق الـ12 من مايو هو موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.





وترصد بوابة "الفجر" لقرائها الكرام، موعد صلاة عيد الفطر المبارك بجميع المحافظات في السطور التالية:





موعد صلاة عيد الفطر في محافظات مصر





موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة





05:28





موعد صلاة عيد الفطر في الجيزة





05:28 صباحًا





موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية





5:31





موعد صلاة عيد الفطر في بورسعيد





5:21





موعد صلاة عيد الفطر في السويس





5:23





موعد صلاة عيد الفطر في المنصورة





5:25





موعد صلاة عيد الفطر في الإسماعيلية

5:22

موعد صلاة عيد الفطر في دمياط

5:23



موعد صلاة عيد الفطر في المنيا





5:33





موعد صلاة عيد الفطر في أسيوط





5:33





موعد صلاة عيد الفطر في سوهاج





5:32





موعد صلاة عيد الفطر في قنا





5:29





موعد صلاة عيد الفطر في أسوان





أسوان 5:32