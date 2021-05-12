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عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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طلب المهاجم الكونغولي والتر بواليا لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الخروج من القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة لأخذ فرصة المشاركة.

إعارة والتر بواليا مهاجم الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن المهاجم الكونغولي والتر بواليا أبدى استيائه من عدم المشاركة بصفة أساسية مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر فى الفترة الماضية، واعتماد بيتسو موسيماني على محمد شريف.

وأوضح المصدر أن بواليا يشعر بحالة سوء توفيقه تلازمه منذ انضمامه لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في يناير الماضي، خاصة أنه كان يعيش حالة من التوهج مع فريق الجونة  الأمر الذى دفع اللاعب لطلب الرحيل على سبيل الإعارة في الصيف المقبل.

وأتم المصدر موضحا أن والتر بواليا يرغب فى الانتقال لأحد أندية الدوري المصري على سبيل الإعارة، وإن كانت العودة إلى صفوف الجونة هى خيار اللاعب الأول من أجل استعادة تركيزه ومستواه المعهود.

  

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