وكيل زراعة الفيوم: إزالة 8 حالات تعدي على الأرض الزراعية وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية

أكد لدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم،انه بناءا على تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم تم التشديد على استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسي الحماية ومشرفي الأحواض في الإدارات الزراعية،، للرصد المستمر والمرور الميداني على الزمام والمتابعة لاكتشاف التعدي فور حدوثه والإزالة في المهد، فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.



خلال ذلك شدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ كافة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها طوال أيام الإجازات منعا من استغلال بعض المواطنين ايام العطلات الرسميه وانشغال المحافظة في مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي سلامة المواطنين وأشار مع تبليغ غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية اول بأول لاتخاذ اللازم



حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ عدد2 ازالة بناحية الروضة على مساحة 240متر بواقع كل حالة 120متر كما قامت الإدارة بإزالة عدد وأحد حالة تعدي بناحية سرينا على مساحة واحد قيراط وايضا ازالة فورية ليلية وأحده حالة بناحية م الجمال على مساحة نصف قيراط

وذلك في حضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة والمهندس أحمد عبد الجواد مدير جمعية الروضة والأستاذ صابر إبراهيم والمهندس أحمد كمال عسران مشرف بالجمعيةوالأستاذ تيسير رئيس الوحدة المحلية



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة الاستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بتنفيذ ازاله حالة تعدي عباره عن مقبرة تم بنائها ليلا بالمخالفة بالبلوك الابيض بمساحة ٨م تقريبا بنائا على مذكرة مدير الجمعية حيث قام المواطن المخالف بشراء اعتاب من الخرسانة الجاهزة ورصها بجانب بعضها البعض بغرض استعمالها كسقف وتم تركيب باب حديده وغلقه بالاسمنت زعما بوجود ميت تم دفنه بداخلها وذلك اثناء الإنتقال لتنفيذ الازالة بحضور الاستاذة رئيسة الوحدة المحلية وجهاز الجمعية وقوة من مركز الشرطة وتم تسليم المخالف للنيابة العسكرية وسيتم تحرير محضر مبانى بذلك



كما تم ازالة حالة تعدى اليوم الاربعاء أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك عبارة عن بناء مقبرة مخالفة على أرض زراعية بالبلوك الأبيض والطوب الأحمر وعمل سقف باالاعتاب الاسمنتيه ووضعها بجانب بعضها وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالف وتحويله للنيابة العسكرية وذلك فى حضور المهندس احمد فاروق رئيس قسم الحماية والمهندسة.رحاب رئيس الوحدة المحلية بسنرو ومدير الجمعبة ومشرف المنطقة



وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز عدد 2حاله على مساحة قيراطين و12 سهم، وذلك بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي والمهندس جمال عبد الحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والاستاذ محمد حسين رئيس الوحدة المحلية بناحية كفور النيل والاستاذ جمال الدين فضل رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية العزب والمهندس خالد محمد مدير الجمعية الزراعية بناحية العزب المهندس محمود عبدالعظيم الجمعية الزراعية والمهندس صلاح الدين مديرالجمعية الزراعية بناحية البسيونية.