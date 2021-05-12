هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يفاجئان الجمهور بنهايات مختلفة لـ" رحلتي من الشك ببلطيم"

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هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يفاجئان الجمهور بنهايات مختلفة لـ" رحلتي من الشك ببلطيم"
الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:07 م
هبة أحمد
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شهدت الحلقات الأخيرة من المسلسل "رحلتي من الشك لبلطيم"، الذي عرضه راديو إينرجي 92.1، العديد من المفاجآت.
فلأول مرة يشهد مسلسل إذاعي تقديم نهايات مختلفة في كل حلقة من الحلقات الأخيرة، من خلال مناقشة نفس الموضوع ومحاولات مساعدة أبطال العمل في الوصول إلى بلطيم ولكن في كل حلقة هناك مجموعة من الأفكار المختلفة، ويأتي ذلك بإشراف من فريق كتابة المسلسل الذي يتكون من شباب إنرجي، حيث شارك عدد من مذيعي الراديو في الحلقات منهم صبري زكي، باسم كميل وغيرها.
فكرة تقديم نهايات مختلفة لكل حلقة من الحلقات يأتي من دعم إنرجي للكثير من الشباب في تقديم أفكار متجددة تناسب ما يرغب به المستعمين.
فشهدت الحلقة 28 كيف سيكون الوضع بعد انتهاء العالم وتقديم الكثير من العروض لسارة وحازم لمساعدتهم في الوصول إلى بلطيم.
المسلسل الذي حقق ناجحاً في أيام عرضه كان من بطولة الثنائي هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح وتقام أحداثه عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر، وشهدت حلقاته العديد من المواقف الكوميدية في رحلة الثنائي إلى معسكر الناجين بعدما ضرب نيزك كوكب الأرض واكتشفا أنهما ليسا بمفردهما على الكوكب.
المسلسل يرصد حياة زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية. وتذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالي.
وفي تصريحات له أعرب الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة «سكاي برودكشن» المالكة لإذاعة «إنرجي»، عن سعادته البالغة، بردود فعل الجمهور، بشأن مسلسل «رحلتي من الشك إلى بلطيم» والذي تم عرضه.
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