هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يفاجئان الجمهور بنهايات مختلفة لـ" رحلتي من الشك ببلطيم"



فلأول مرة يشهد مسلسل إذاعي تقديم نهايات مختلفة في كل حلقة من الحلقات الأخيرة، من خلال مناقشة نفس الموضوع ومحاولات مساعدة أبطال العمل في الوصول إلى بلطيم ولكن في كل حلقة هناك مجموعة من الأفكار المختلفة، ويأتي ذلك بإشراف من فريق كتابة المسلسل الذي يتكون من شباب إنرجي، حيث شارك عدد من مذيعي الراديو في الحلقات منهم صبري زكي، باسم كميل وغيرها.



فكرة تقديم نهايات مختلفة لكل حلقة من الحلقات يأتي من دعم إنرجي للكثير من الشباب في تقديم أفكار متجددة تناسب ما يرغب به المستعمين.



فشهدت الحلقة 28 كيف سيكون الوضع بعد انتهاء العالم وتقديم الكثير من العروض لسارة وحازم لمساعدتهم في الوصول إلى بلطيم.



المسلسل الذي حقق ناجحاً في أيام عرضه كان من بطولة الثنائي هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح وتقام أحداثه عام 2051، ويؤلفه صانع المحتوى أحمد حسن وشاركه الكتابة المذيعة منة عامر، وشهدت حلقاته العديد من المواقف الكوميدية في رحلة الثنائي إلى معسكر الناجين بعدما ضرب نيزك كوكب الأرض واكتشفا أنهما ليسا بمفردهما على الكوكب.



المسلسل يرصد حياة زوجان يحاولان الوصول لملجأ الناجين من كارثة كونية في بلطيم، ويقابلهما كل يوم مشكلات زوجية اجتماعية. وتذاع حلقات «رحلتى من الشك لبلطيم»، يوميا، الساعة الرابعة والنصف مساءً، والإعادة في الساعة السابعة مساءً، والثانية عشرة والربع ظهرًا في اليوم التالي.





وفي تصريحات له أعرب الدكتور وليد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة «سكاي برودكشن» المالكة لإذاعة «إنرجي»، عن سعادته البالغة، بردود فعل الجمهور، بشأن مسلسل «رحلتي من الشك إلى بلطيم» والذي تم عرضه.

شهدت الحلقات الأخيرة من المسلسل "رحلتي من الشك لبلطيم"، الذي عرضه راديو إينرجي 92.1، العديد من المفاجآت.