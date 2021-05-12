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اتحاد الاذاعات الاسلامية يندد بالانتهاكات الصهيونية علي الشعب الفلسطيني

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يندد اتحاد الإذاعات الاسلامية بالانتهاكات السافرة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في القدس الشريف وفي المسجد الاقصي في تحد سافر لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم ، وفي هذا الشهر المعظم فلا زالت تتواصل الاعتداءات الصهيونية علي الشعب الفلسطيني علي أطفاله ونسائه وشيوخه في استعراض بائس للقوة أمام شعب أعزل ، لايمتلك إلا حجارة في يده وقلب مفعم بالإيمان والثقة في نصر الله. 

وتابع الاتحاد في بيان رسمي ان فلسطين ستبقي ابية علي الطغاة مهما طال الزمن وسيظل شعبها مرابطا علي أرضه وعرضه ومقدساته ، مدافعا عن الاقصي المبارك أولي القبلتين وثالث الحرمين. 

ويطالب اتحاد الاذاعات الاسلامية المجتمع الدولي بالعمل فورا علي وقف هذا العدوان الصهيونى في القدس وغزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

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