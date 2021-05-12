تعرف على المحظورات خلال عيد الفطر المبارك والإجراءات الاحترازية

ساعات قليلة تفصلنا عن احتفالات عيد الفطر المبارك 2021، الذي يأتي في ظل ظروف صحية صعبة، إثر اتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" القاتل.





عيد الفطر المبارك





واتخذت جميع الحكومات ودول العالم إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ولاسيما في المناسبات الكبرى مثل عيد الفطر المبارك الذي تحتلف به العديد من الدول من بينها مصر يوم غد.





إجراءات عيد الفطر المبارك





ويتساءل الكثيرون عن الإجراءات التي فرضتها الحكومة المصرية خلال عيد الفطر المبارك من أجل اتباعها عبى الوجه الأمثل للحد من انتشار الجائحة وحماية وسلامة الجميع.





وترصد بوابة "الفجر" لمتابعيها الكرام قائمة المحظورات خلال عيد الفطر المبارك والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في السطور التالية:





حظر تنقل الأتوبيسات والحافلات الجماعية بين المحافظات.





حظر إقامة أي مؤتمرات.





حظر إقامة الحفلات في أي منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو الفندقية.





حظر اصطحاب الأطفال في صلاة العيد.





حظر عمل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها وغيرها من المحال والمنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة، بعد الـ9 مساءً.





المسموح به خلال أجازة عيد الفطر المبارك





التنقل بين المحافظات بالسيارات الخاصة و"الملاكي".





السماح بتأدية صلاة عيد الفطر في المساجد التي يقام فيها حاليًا صلاة الجمعة.



