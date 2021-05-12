Advertisements

موعد مباراة أهلي جدة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

 
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لاستقبال نظيره القادسية، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة أهلي جدة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

ومن المقرر أن يلتقي فريق أهلي جدة بنظيره القادسية، يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع عشر من شهر مايو الجاري.

ويحتضن اللقاء الذي يجمع بين أهلي جدة وضيفه القادسية، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة".

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

ويدخل أهلي جدة اللقاء محتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بينما يحتل القادسية المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

وكان أهلي جدة خسر في آخر لقاءاته برباعية مقابل هدفين أمام نظيره التعاون، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول الذي جمع بين أهلي جدة والقادسية، انتهى بخسارة الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة أهلي جدة الدوري السعودي الاهلي

أخبار تهمك

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 15 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ نصف ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

ريال مدريد يتفوق بجدارة على برشلونة

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

موعد مباراة أهلي جدة والتعاون في الدوري السعودي

موعد مباراة النصر المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

موعد مباراة النصر القادمة في دوري الأمير محمد بن سلمان

اللقاء المُنتظر.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

04:45 م

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

04:35 م

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق