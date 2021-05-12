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موعد مباراة أهلي جدة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين
الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:25 م
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لاستقبال نظيره القادسية، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.
موعد مباراة أهلي جدة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين
ومن المقرر أن يلتقي فريق أهلي جدة بنظيره القادسية، يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع عشر من شهر مايو الجاري.
ويحتضن اللقاء الذي يجمع بين أهلي جدة وضيفه القادسية، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة".
وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.
ويدخل أهلي جدة اللقاء محتلًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بينما يحتل القادسية المركز العاشر برصيد 34 نقطة.
وكان أهلي جدة خسر في آخر لقاءاته برباعية مقابل هدفين أمام نظيره التعاون، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.
جدير بالذكر أن لقاء الدور الأول الذي جمع بين أهلي جدة والقادسية، انتهى بخسارة الراقي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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