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تنظيم الإخوان في ليبيا تحت المراقبة الأمريكية (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:24 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قرارات مهمة تخص الشأن الليبي اتخذتها أميركا خلال اليومين الماضيين، بهدف دعم استقرار البلاد عامة وغربها بشكل خاص، فبجانب إضافة مهام أكبر للسفير الأمريكي في طرابلس، حيث تم تكليفه بمهام المبعوث الخاص لواشنطن هناك، مرر الكونغرس أيضا قانون "استقرار طرابلس"، الذي يتضمن التركيز على طرد المرتزقة من ليبيا، وترسيخ الحكم الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان

 

نص القانون أيضا على إعداد قائمة بأسماء كل من اخترق القانون الدولي وسعى لإفشال العمل السياسي لفرض حزمة من العقوبات ضدهم، وكذلك ضد من ارتكبوا جرائم حرب أو مخالفات مالية أو أسهموا في تسهيل التدخلات الأجنبية، وفقا لقناة "مداد نيوز".

 

المراقبون الليبيون اتفقوا على أهمية الخطوات الأمريكية، وأنها ستكون حاسمة لردع تنظيم الإخوان، الذي يحاول تعطيل سير العملية الديمقراطية، وجلب المرتزقة ويرفض طردهم من الأراضي الليبية.

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