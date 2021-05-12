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برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أدان النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون على ساحة المسجد الأقصى، وحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد "أمين" في بيان له، اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس العديد من جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في حق الشعب الفلسطيني من خلال إجراءات التهجير القسري والإخلاء الغير قانوني لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلهم، ومواصلة الاعتداءات على المواطنين في باحات المسجد الأقصى.


وشدد النائب على حق الفلسطينيين في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم.


وأشاد عضو مجلس النواب، بموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وتجديد وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الطارئ لوزاء الخارجية العرب،أمس الثلاثاء، رفض مصر التام واستنكارها الشديد، للتصعيد الإسرائيلي في القدس، متهما تل أبيب بانتهاك القوانين الدولية وتقويض حل الدولتين، موجهًا التحية إلى الشعب الفلسطيني على صموده ونضاله ضد العدوان الاسرائيلي، ناعيا استشهاد نحو 54 فلسطينيًا ومتمنيًا الشفاء العاجل لأكثر من 321 آخرين مصابين.

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