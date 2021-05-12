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إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
ريهام على
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نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، في إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

وقال الأستاذ مراد مسعود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، أنه قد تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية الوحدة المحلية بسنرو القبلية عبارة عن مقبرة حديثة البناء ولا تحتوي على رفات ومغلقة بباب حديدي ووجود عتب خرسانية فوق المقبرة وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وإحالته إلي النيابة العسكرية وفقا للقانون، تحت إشراف الأستاذة ريحاب محمد سكرتيرة الوحدة، والنقيب محمد فاروق، مركز شرطة ابشواي.

وصرح رئيس المركز انه تم إزالة 2 حالة بناء مخالف بالوحدة المحلية بقرية ابوكساه، الحالة الأولي بناحية دردير خارج الحيز العمراني عبارة عن أسوار بارتفاع متر ونصف بالبلوك الأبيض وتشوين مواد بناء بغرض استكمال الأعمال المخالفة أثناء أجازة عيد الفطرعلى مساحة 1 قيراط (175م).

والحالة الثانية بقرية طحاوي خارج الحيز العمراني على مساحة قيراطان (350م) تشوين بلوك ابيض ورمال ومياه وإخفائهم بساتر من البوص بغرض البناء خلال أجازة عيد الفطر.

وتم تسليم المواقع إلى الجمعيات الزراعية زمامهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالإضافة إلى مصادرة مواد البناء ( البلوك-الرمال - براميل المياه ) تحت إشراف الأستاذ إبراهيم أبو طالب رئيس الوحدة.
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)
إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز أبشواى (صور)

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