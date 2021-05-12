Advertisements

بعد مشاركته في"الاختيار2".. أحمد حلمي :"اتشرفت جدًا بوجودي في هذا العمل اللي بيخلد بطولة ورجولة كل شهيد"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أعرب الفنان أحمد حلمي عن سعادته الكبيرة بمشاركته كضيف شرف في الحلقة الـ29 من مسلسل"الاختيار 2"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد حلمي صورة له من كواليس المسلسل، وعلق عليها قائلاً:" شكرًا لكل أسرة مسلسل الاختيار وشكرا للمخرج المبدع بيتر ميمي علي اختياري كواحد من ضمن الركاب اللي ركبوا قطار الاختيار الوطني في حب مصر".

وتابع أحمد حلمي قائلاً :"اتشرفت جدًا بوجودي في هذا العمل اللي بيخلد بطولة ورجولة كل شهيد راح لمكان احسن بسبب مكان اسمه الارض والوطن مصر وتحيا مصر #الاختيار٢".

يعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON في التاسعة والنصف مساء، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.

أخبار تهمك

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ ساعتين

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ 36 دقيقة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

05:01 م

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

04:45 م

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

04:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق