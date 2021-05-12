بعد مشاركته في"الاختيار2".. أحمد حلمي :"اتشرفت جدًا بوجودي في هذا العمل اللي بيخلد بطولة ورجولة كل شهيد"

أعرب الفنان أحمد حلمي عن سعادته الكبيرة بمشاركته كضيف شرف في الحلقة الـ29 من مسلسل"الاختيار 2"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد حلمي صورة له من كواليس المسلسل، وعلق عليها قائلاً:" شكرًا لكل أسرة مسلسل الاختيار وشكرا للمخرج المبدع بيتر ميمي علي اختياري كواحد من ضمن الركاب اللي ركبوا قطار الاختيار الوطني في حب مصر".



وتابع أحمد حلمي قائلاً :"اتشرفت جدًا بوجودي في هذا العمل اللي بيخلد بطولة ورجولة كل شهيد راح لمكان احسن بسبب مكان اسمه الارض والوطن مصر وتحيا مصر #الاختيار٢".



يعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON في التاسعة والنصف مساء، وهو من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.