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محافظة بورسعيد تقدم كرنفال الفرحة بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مبادرة كرنفال الفرحة التي تقيمة مؤسسة نور مشكاة والذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والدكتورة نور الهدي الجمال رئيس مجلس ادارة موسسة مشكاة نور.

وتعاونت محافظة بورسعبد والقيادات الأمنية والتنفيذية ومؤسسة مشكاة نور للعام الثاني على التوالي لتنفيذ مبادرة (كرنفال الكحك)، ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها مصرنا الحبيبة والتي تسببت في عدم إقامة أي احتفال، والذي تقوم المؤسسة بالتعاون مع محافظة بورسعيد بشراء أطنان من الكحك من الأسر المنتجة دعمًا لهم وإهدائها للأسر رقيقة الحال في ضواحي المحافظة بعد إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية.

يُذكر أن هذه المبادرة بدأت العام الماضي ٢٠٢٠ في محافظة بورسعيد- بدلا من شبك البالونات على المساجد- ثم انتشرت في مختلف المحافظات مثل الإسماعيلية، سوهاج، قنا والأقصر وغيرها.
محافظة بورسعيد تقدم كرنفال الفرحة بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور
محافظة بورسعيد تقدم كرنفال الفرحة بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور
محافظة بورسعيد تقدم كرنفال الفرحة بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور
محافظة بورسعيد تقدم كرنفال الفرحة بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور
محافظة بورسعيد تقدم كرنفال الفرحة بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور
محافظة بورسعيد تقدم كرنفال الفرحة بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور
محافظة بورسعيد تقدم كرنفال الفرحة بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور
محافظة بورسعيد تقدم كرنفال الفرحة بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور
محافظة بورسعيد تقدم كرنفال الفرحة بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور
محافظة بورسعيد تقدم كرنفال الفرحة بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور

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