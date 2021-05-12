العيد فرحة.. القصة الحقيقة لسعد نبيهة

"العيد فرحة وأجمل فرحة".. أغنية للفنانة صفاء أبو السعود ارتبطت بالأعياد إلا أنها بها بعض الكلمات أثارت جدلا مثل جملة "سعدنا بيها" الذي ظن البعض أنها شخصية تتحدث عنها كلمات الأغنية.



واستطلعت دار الإفتاءِ المصريةُ هلال شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وإثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الحادي عشر من شهر مايو لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.



وأعلنت دار الإفتاءِ المصرية أن اليوم الأربعاء الموافق الثاني عشر من شهر مايو لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريا، وأن يوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر مايو هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وإثنين وأربعين هجريًّا.



كلمات اغنية العيد فرحة

تقول كلمات الأغنية: "أهلا آهلا بالعيد.. مرحب مرحب بالعيد.. هي هي هي هههي هي.. العيد فرحة وأجمل فرحة.. تجمع شمل قريب وبعيد.. سعدنا فيها بيخليها ذكرى جميلة لبعد العيد".



سر اختلاط الأمر

ولسرعة كلمات أغنية العيد فرحة، اختلط الأمر على الكثير من الأطفال في جيل الثمانينات والتسعينات، الذي لم يعرف الإنترنت والسوشيال ميديا وقتها، فكان يردد الأغنية على إنها "سعد نبيهة"، بدلًا من "سعدنا بيها"، فإن قرأت الكلمتين على حدى ستجدهما نفس النطق مع سرعة نطق الكلمات.



ولكن مع تطور التكنولوجيا وظهور السوشيال ميديا عمل الجيل الحالي على كشف حقيقة "سعد نبيهة" الذى رسم عنه الأطفال قصصا خيالية دون معرفة هويته، ليتبين بعد كل هذه السنين الطويلة أن أبو صفاء السعود كانت تقول "سعدنا بيها" كناية عن فرحتنا بليلة العيد، وأن ما حدث مجرد خطأ "سمعى" تسبب فى سرقة فرحة أطفال جيل الثمانينات والتسعينات، ولكن نجح الجيل الحالى فى كشف حقيقة اللغز وانتهت أسطورة "سعد نبيهة".



يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد والموسيقار جمال سلامة وغناء صفاء أبوالسعود، ويصل عمرها إلى 41 عاما وما زالت تذاع في أيام عيد الفطر المبارك، أو عيد الأضحى، باعتبارها جزء أصيل من الاحتفالات.

