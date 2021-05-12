ننشر أقوال المجني عليهم في واقعة " فيديو الكفن" بعين شمس

استمعت نيابة عين شمس الجزئية، لأقوال المجني عليهم في «فيديو الكفن»، وقالوا إن أفراد من عائلة " الميرغني" في منطقة عين شمس أرغموهم على تقديم اكفانهم تحت تهديد السلاح، بالإضافة لسبهم بألفاظ نابية ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل بقصد كسرهم وإذلالهم.





وأضاف المجني عليهم أن المشكلة بدأت منذ فترة وذلك عقب تعدي أفراد العائلة على أمن المركب السياحي المملوك لهم، بسبب خلاف علي تشغيل أغنية مهرجانات، وبعد تدخل أحد الأشخاص لإنهاء الخلاف وأثناء حضور الجلسة العرفية لإنهاء الخصومة، قاموا بالتعدي علينا.





وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 8 أشخاص متورطين في واقعة فيديو تقديم الكفن بمنطقة عين شمس، وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط باقي المتهمين.





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" تداولوا فيديو يظهر قيام 3 أشخاص من عائلة الريس، يحملون أكفان بيضاء داخل صوان وتقديمها لآخرين من عائلة المرغنية بينما يجلس أحد الأشخاص ويسبهم بألفاظ خادشة ويدعى عدم قدرة أي شخص على إغاثتهم.





ودلت التحريات الأولية أن مشاجرة عنيفة نشبت بين طرفين بمنطقة الجيزة منذ نحو شهرين داخل باخرة سياحية وتم تحرير محضر حينها ومنذ عدة أيام قام شخص بالتدخل وطلب من أفراد العائلة الأخرى القدوم لعين شمس للصلح مع العائلة الأولى وعندما حضروا تفاجئوا بوجود صوان وتم إجبارهم على تقديم الأكفان.