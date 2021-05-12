مصادرة شاشات تليفزيون وأجهزة كمبيوتر.. ماذا فعلت محافظة الجيزة مع مخالفي الاجراءات الاحترازية؟

تواصل الأجهزة التنفيذية لمحافظة الجيزة، جهودها لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية التي اقرها رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وأسفرت حملات أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة عن الآتي:-



- حي الوراق



قام حى الوراق وبمعاونة الاجهزة الامنية بشن عدد من الحملات التى شملت شوارع ( الغاز، عشرة، التل، سوق العمارنة، شعبان الحبروتى، ترعة السواحل، البنان، المسبك، كورنيش النيل، قهوة الواحة، قهوة الصعايدة، قهوة ابو يونس، قهوة ابو زياد، يوسف الجمل، سايبر البرنس) والتى اسفرت عن تحرير عدد ٢٤ محضر متنوع مابين بيئة وغلق وتشميع واشغال طريق ومخالفة للاجراءات الاحترازية، ومصادرة ١٨١ كرسى و٩ شاشة تليفزيون و ٥٠ شيشة و٨ سماعة كبيرة و ١ ريسيفر و ٢ مروحة استاند و ٣ طقطوقة.





- مركز ومدينة القناطر



ونجحت حملة مكبرة لمركز ومدينة منشاة القناطر فى ضبط ٥ محال مخالفة والتى تم اتخاذ قرارات بالغلق الفورى لها وتحرير ٦ محاضر اشغال طريق و ٦ محضر عدم ارتداء الكمامة ومصادرة ١٠ كراسى و جهاز كمبيوتر و استاند حديد وترولى حديد، كما اوقفت اجهزة المدينة اعمال بناء مخالف ببرقاش عبارة عن شدة خشبية لاعمدة الدور الارضي وعلى الفور تم ازالة التعدي ومصادرة ادوات ومواد البناء المستخدمة.



- حي الهرم



وشنت اجهزة حى الهرم حملة مكبرة لمتابعة سير العمل بمواعيد الغلق المعلنة والالتزام بالاجراءت الاحترازية بشارعى المنشية فيصل والطوابق وقد اسفرت الحملة عن مصادرة ٥١ قلب شيشة و ٧٥ كرسى ورفع ٩٥ حالة اشغال طريق.



- حي جنوب الجيزة



وخلال حملات شنها حي جنوب الجيزة بشوارع ربيع الجيزى والبحر الاعظم وهمدان والاهرام وكوبري عباس وميدان الجيزه وميدان المنيب فقد تم غلق وتشميع عدد ٧ محلات لمخالفتهم المواعيد المحددة للغلقورفع ٧٠ حاله اشغال متنوعه.





- الواحات البحرية



ونفذ مركز ومدينة الواحات البحرية قرارات الغلق الفورى لعدد ٤ محال لمخالفتها الاجراءات الاحترازية وتحرير ٦ محاضر عدم ارتداء الكمامة بقرية منديشة ومدينة الباويطى.



- مركز ومدينة البدرشين





وبنطاق مركز ومدينة البدرشين تم غلق وتشميع ٣ محال ومقهى لمخالفتها الاجراءت الاحترازية وضبط ٣٨ حالة اشغال طريق و٦ عربات كارو تم ايداعها جميعا مخازن الحى.





- مركز ومدينة الحوامدية







وخلال حملة لاجهزة مركز ومدينة الحوامدية شملت شوارع الجمهورية وسعد زغلول و جمال عبدالناصر و الساحة والرشاح ومساكن السهران اسفرت عن رفع مختلف اشغالات المحال والباعة الجاءلين وتحرير ٥ محاضر اشغال و٤ محاضر لعدم ارتداء الكمامة.





- حدائق الأهرام





وبمدينة حدائق الاهرام تم ايقاف اعمال بناء مخالف بقطع اراضى ارقام ( ٢٩م، ٧٨ص، ٧٦ع) ومصادرة معدات ومواد البناء، بالاضافة الى رفع مخلفات بقطع اراضى ارقام ( ٤٤١ح، ٣٧ح) وطريق الفيوم وشارع الجيش، ورفع حواجز حديدية بمنطقة ( ح/ ع )، كما تم غلق ورفع اشغالات لعدد ٤ كافيهات لمخالفتها الاجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق ومصادرة عدد ١٢٠ قلب شيشة وتم التحفظ على ٢٥ متهم من الملاك والقاءمين على اعمال المقاهى والمحال المخالفة بمعرفة الاجهزة الامنية المرافقة للحملة.





