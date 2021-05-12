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استعدادا لعيد الفطر المبارك.. إعلان الطورائ وإلغاء الأجازات بالمحافظات

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى عن إلغاء الأجازات للقيادات المحلية مؤكدًا رفع حالة الإستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال أجازة العيد، مع أهمية متابعة مواقف السيارات " النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص " لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

ووجه وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد القصوي لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

وشدد شعراوي، على ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وكذا الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أى تجمعات للمواطنين بها.

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