السفير الإماراتي بمصر يهنئ شيخ الأزهر بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ الدكتور حمد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدي مصر والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبعث الشامسي، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، مقدما فيها خالص التهاني، بحلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولي عز جل أن يمتع فضيلته بوافر الصحة والعافية.

كما تمنى السفير الإماراتي بمصر، أن يعيد المولي عز وجل هذه المناسبة علي فضيلته وعلي الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، وأن تنعم الأمة بالأمن والآمان.