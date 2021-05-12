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موعد أذان المغرب في اليوم الأخير من رمضان 2021

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:43 م
أذان المغرب في اليوم الأخير من رمضان
أذان المغرب في اليوم الأخير من رمضان
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يبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في اليوم الأخير من رمضان الذي يوافق الأربعاء 12 مايو 2021، في جميع المحافظات والمدن المصرية.

وترصد بوابة "الفجر" لمتابعينا الكرام موعد أذان المغرب في اليوم الأخير من رمضان في السطور التالية:

موعد أذان المغرب في اليوم الأخير من رمضان

القاهرة 
6:39

الإسكندرية 
6:47

طنطا
6:42

المنصورة
6:41

سوهاج 
6:32

الأقصر
6:26

دعاء آخر يوم في رمضان 2021

"اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ وَ الْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ الرَّسُولُ، مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ".

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