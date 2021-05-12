مصر للطیران: تشغيل 150 رحلة خلال إجازة عيد الفطر

قال الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، إنه تزامنًا مع أجازة عيد الفطر المبارك والأجازة الصيفية قررت مصرللطيران تشغيل ١٥٠ رحلة داخلية إضافية ومنتظمة الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.



ويأتي ذلك، خلال الفترة من ١٢ وحتي ١٩ مايو الحالي لإستيعاب طلب كثير من العملاء في قضاء إجازة عيد الفطر المبارك في المدن السياحية المصرية، وذلك مع التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر وعلى متن طائرات الشركة.



وأضاف نبيل، أنه من المقرر أن تسير مصرللطيران خلال هذه الفترة ٦٠ رحلة بخط سير القاهرة شرم الشيخ القاهرة و٥٠ رحلة بخط سير القاهرة الغردقة القاهرة و٢٠ رحلة بخط سير القاهرة الأقصر، و١٤ رحلة بخط سير القاهرة أسوان و٥ رحلات الأقصر أسوان ورحلة واحدة أسوان الأقصر، بالإضافة إلى رحلتين بين القاهرة ومرسى علم.