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صفاء أبو السعود: علموا أولادكم الفرحه ولم اتوقع نجاح "أهلا بالعيد"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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تحدثت الفنانة صفاء أبو السعود عن نعمه الفرحه ومدي تأثير أغنيتها "أهلا بالعيد" ونجاحها حتي هذه الأيام رغم مرور سنوات كثيره علي غناءها قائلة: "لم اتوقع نجاح أغنيه أهلا بالعيد بهذا الشكل وفكرة ارتباط الناس بها حتي يومنا هذا يشعرني بنعمه الفرحه، والحقيقة المحلن الراحل جمال سلامه عمل لحن مبهج وموسيقي عشقها الأجيال".

وقالت "صفاء"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من القلب للقلب" للإعلاميه إيمان رياض علي شاشة إم بي سي مصر 2"، إن اختيار الراحل عبد الوهاب محمد للكلمات كان موفق جدا دخلت قلب الناس بسهوله، غير أني لم أحلم بالعمل مع شاعر كبير بقدره.

استكملت: كل إنسان لابد أن يبحث عن السعادة ويتجنب الأمور المحزنه، وبعيدا عن أغنيتي يجب علي كل أسرة أن يشعروا أولادهم بالعيد وفرحته ونعم ربنا الكبيرة علينا، لإن الفرحه عدوه جميله تصيب كل المحيطين بالسعادة.

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