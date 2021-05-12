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وزير الرياضة الإسباني يتمنى انضمام نجم السيتي إلى منتخب بلاده

الأربعاء 12/مايو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أبدى وزير الدولة لشؤون الرياضة الإسبانية، خوسيه مانويل فرانكو، أمله في أن يتمكن الفرنسي إيميريك لابورت، لاعب مانشستر سيتي، الذي حصل مؤخرا على الجنسية الإسبانية، من الانضمام لقائمة منتخب "لاروخا"، للمساعدة في الفوز بكأس الأمم الأوروبية.

 

وأكد فرانكو أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، حصل على الجنسية الإسبانية بعد "اتباع كل الإجراءات القانونية بناء على طلب" الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

 

وقد ينضم مدافع السيتي الأعسر لقائمة مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي، في بطولة اليورو، بعد الإعلان في الصحيفة الرسمية عن حصوله على الجنسية.

 

وقال الوزير "اعتبروه مدافعا جيدا، إلى جانب أنه لاعب أعسر، وهي عناصر ليست متوفرة بكثرة.. لذا اتبعنا الإجراءات بشكل قانوني بناء على طلب الاتحاد الإسباني".

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