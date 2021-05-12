رئيس الاتحاد الألماني يقترب من ترك منصبه

أعلن فريتز كيلر استقالته من رئاسة الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليه في خضم التفاوض مع المدرب هانزي فليك لخلافة يواكيم لوف بعد كأس أوروبا المقبلة.





وأعلن الاتحاد الألماني أن السيد كيلر سيسلّم تفويضه الاثنين المقبل، بعد مثوله أمام محكمة داخلية للاتحاد للردّ على ألفاظه الخارجة عن النص.

وبرغم اعتذاره وقبول الاستماع إلى أقواله، أجبر كيلر على الاستقالة من قبل رؤساء عدة اتحادات إقليمية الذين طالبوه الأحد بالتخلّي مهامه.

وانتخب رئيس نادي فرايبورغ بالإجماع في 2019 بمهمة إعادة الهدوء إلى الاتحاد القوي، وذلك بعد نزاعات داخلية إثر مزاعم لفضائح فساد.

اضطر سلفه راينهارد غريندل إلى الاستقالة لقبول هدية سخية. أما سلف الأخير فولفغانغ نيرسباخ، فقد ترك مهامه في 2015 إثر فضيحة: كان ملاحقاً بقضية شراء أصوات لاستضافة مونديال 2006.

ويجري مدير الاتحاد الألماني أوليفر بيرهوف مفاوضات راهناً للتعاقد مع فليك، مدرب بايرن ميونيخ المستقيل من منصبه، لخلافة لوف بعد الكأس القارية المقررة الشهر المقبل.