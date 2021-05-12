كارتيرون يطرد نجم الزمالك

أبلغ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة ناديه برحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ورحب المدرب الفرنسي، بمغادرة التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأبيض، من أجل التعاقد مع صفقة قوية، بالموسم الجديد.





وكان الزمالك تعاقد مع الجزيري، من أجل تعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالاطا سراي التركي، بفترة الانتقالات الشتوية المنتهية.





ويأتي قرار المدير الفني، بسبب عدم نجاح اللاعب في لفت الأنظار، وعدم قدرته على سد العجز الذي يتواجد في القيادة الهجومية.



