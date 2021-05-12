هاجر عفيفي لـ"الفجر الفني": أتمنى تكرار العمل مع المخرج هاني كمال.. وانتظر "عودة الأب الضال" (حوار)

استطاعت الفنانة هاجر عفيفي، أن تلفت الأنظار لها بموهبتها في مجال التمثيل، بدأت مشوارها الفني وهي في عمر الرابعة عشر من عمرها، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من الأعمال، أبرزها مسلسلات "الأسطورة، ولد الغلابة، نسر الصعيد، أرض جو"، وغيرهم .

أجرى الفجر الفني حواراً خاصاً مع الفنانة هاجر عفيفي، لتخبرنا عن كيف تم ترشيحها في مسلسل "ولاد ناس"، وما الأسباب التي دفعتها للمشاركة في العمل، كيف كانت كواليس العمل مع الفنانة غاده عبدالرازق في مسلسل "لحم غزال"، وإلى نص الحوار:

في البداية.. كيف تم ترشيحك لمسلسل "ولاد ناس"؟

تم ترشيحي من خلال المنتج إبراهيم حمودة والمخرج هاني كمال، أحببت التعامل معهم

ما الأسباب التي دفعتك للمشاركة في العمل؟

لأنه بطولة جماعية، يناقش العلاقات الأسرية والأبوية، يناقشها بشكل قوي، وتشرفت أنني شاركت في هذا العمل لأنه يقدم رسالة مهمة.

ماذا عن ردود الأفعال حول الشخصية؟

ردود الأفعال جميلة جداً من الجمهور وسعدت بها.

ماذا عن التعامل مع أبطال العمل؟

سعدت بالعمل مع محمود حجازي والفنان أحمد صيام، لأننا نعرف بعض جيدا والطفل آدم وهدان كان بيتعايش معنا بشكل أسرع، أحببت العمل معهم جداً.

ماذا عن التعامل مع المخرج هاني كمال؟

أول تعاون يجمعني به وأتمنى العمل معه مره أخرى، ارتحت معه في العمل، بيخلي الفنان يثق في نفسه ويطلع أحسن ما عنده، كان يتناقش معنا، وقمنا بالعديد من البروفات

ماذا عن تجربتك في مسلسل "بين السما والأرض"؟

كنت أحلم بالعمل مع المخرج ماندو العدل، كانت تجربة ممتعة جداً بالنسبة لي، التصوير استغرق مني أربع أيام فقط، استمتعت بالدور وبالمسلسل، ولم أتردد على الموافقة.

ماذا عن تجربتك في مسلسل "لحم غزال"؟

ليس أول تعاون يجمعني بالمخرج محمد أسامة، التجربة أفادتني عن المستوى الإنساني أكثر من الفني، الكواليس مع أبطال العمل كانت كواليس عائلية، كنا طول الوقت مع بعض، العمل مع الفنانة غادة عبدالرازق ممتع لأنها فنانة كبيرة ومجتهدة جداً في العمل.

كيف كان التصوير في ظل أزمة كورونا؟

كنا نحاول على قدر المستطاع أن نكون حريصين جداً على ارتداء الكمامة.

هل يوجد أعمال جديدة لكِ خلال الفترة المقبلة؟

مسلسل "عوده الأب الضال" بعد العيد بطولة بيومي فؤاد، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد العال.