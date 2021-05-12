عاجل - صفقة تبادلية بين تشيلسي وبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يدرس إبرام صفقة تبادلية مع تشيلسي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة أبدى اهتتمامه بجورجينيو نجم تشيلسي والبالغ من العمر 29 عاماً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يدرس التعاقد مع جورجينيو من خلال صفقة تبادلية ينتقل بموجبها نجمه البونسي ميراليم بيانيتش إلى البلوز.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة تعاقد مع بيانيتش في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو من يوفنتوس الإيطالي وخاض في الموسم الحالي حتى الآن 28 مباراة فقط ولم يسجل أو يصنع أية أهداف .



