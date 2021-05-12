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عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 12/مايو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز، خاصة أن مباراة الذهاب ستقام في القاهرة، من أجل تأمين موقف الفريق في مباراة العودة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز، عبر قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي، وذلك من خلال التردد الأرضى UHF 32.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين صن داونز والأهلي فى جنوب إفريقيا، يوم 22 مايو الجاري، لتحديد الفريق المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل أمام غريمة التقليدي نادي الزمالك، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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