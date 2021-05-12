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كارتيرون غاضب من مستوي نجم الزمالك

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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هناك حالة من الغضب الشديد تسيطر على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تجاه يوسف إبراهيم أوباما.

وجاء غضب كارتيرون من أوباما، بسبب تكرار أخطاء اللاعب في المباريات الماضية والتسبب في أهداف بمرمى نادي الزمالك.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن كارتيرون حذر أوباما في التدريبات الأخيرة أكثر من مرة من فقدان الكرة في وسط الملعب واجتمع معه بشكل منفرد أكثر من مرة.

وتابع المصدر، أن غضب كارتيرون من أوباما جاء لعدم إلتزام اللاعب بتعليماته، مما يحمل الفريق أضرار ومشاكل فنية بالجملة.

وأشار المصدر، أن كارتيرون يرى بأن مستوى أوباما مختلف وبشكل كامل عن أدائه في الولاية الأولى، واللاعب منشغل بشكل كبير بالرحيل والاحتراف في الموسم المقبل.

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