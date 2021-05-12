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الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك، رفض إدارة القلعة البيضاء عقوبات محمود عبد الرازق "شيكابالا" من اتحاد الكرة المصري.


وقال إبراهيم عبر برنامج " النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، :من أول يوم لأحمد مجاهد في اتحاد الكرو وهو كل قراراته ضد الزمالك فقط، مضيفًا أن أحمد مجاهد سوبر مان الكرة المصرية.


وأضاف عضو الزمالك :" إشارة شيكابالا على حذائه بأنه كان يتحدث مع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ويلومه على إخراجه؛ لأنه كان يرغب في الاستمرار وإحراز هدف بقدمه اليسرى، كما فعل من قبل وأشار إلى قدمه أثناء حديثه".


وتابع: "ان الزمالك لم يسكت عن حقه، وستوجه إلي الاتحاد الدولي للفيفا في حال استمرار تعند اتحاد الكرة ضده".

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