Advertisements

تصرف مفاجىء من أياكس بعد التتويج بالدوري

الأربعاء 12/مايو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

 

 

وجّه نادي أياكس أمستردام الشكر إلى مشجعيه بلفتة رائعة بقراره تذويب درع لقب الدوري الهولندي لكرة القدم لموسم 2020-2021 الذي أقيم خلف أبواب موصدة بسبب فيروس كورونا، وتوزيعها عليهم.

 

وبحسب الموقع الرسمي للنادي على شبكة الانترنت فإن الفكرة هي تكوين نجوم صغيرة من قصدير الدرع وإرسالها إلى المنتسبين إلى النادي.

 

وتم تحويل الدرع التي تزن 2,75 كلغ من القصدير إلى 42 ألف نجمة بوزن 3,45 غراماً، تم إرسالها بالبريد مع رسالة "قطعة من التاريخ، قطعة من أياكس. من أجلكم".

 

وأضاف أنها طريقة لإدماج المشجعين الذين لم يتمكنوا من الحضور لدعم فريقهم في ملعب "يوهان كرويف أرينا" هذا الموسم.

 

وقال المدير العام للنادي حارس مرماه العملاق الدولي السابق إدوين فان در سار "هذا الموسم، كان علينا أن نلعب إلى حد كبير بدون جماهيرنا. حسنًا، بدون أن يجلسوا في المدرجات على الأقل. رغم ذلك، شعرنا بدعمهم كل أسبوع".

 

وأضاف "في السابق، عندما قلنا (هذا اللقب لكم)، كنا نعبر عن كيفية قيامنا بذلك للجماهير، لكن مشاركة الدرع هي الدليل النهائي على ذلك حقاً".

 

وتابع "بعد عام مضطرب، نضمن أن مشجعينا يشعرون بأنهم جزء من بطولتنا".

أخبار تهمك

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ حوالي 3 ساعات

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صفقة تبادلية بين تشيلسي وبرشلونة

منذ ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 م

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

06:01 م

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

05:01 م

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق