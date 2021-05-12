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في عيد ميلاده الـ 33 تعرف على مسيرة مارسيلو في الملاعب

الأربعاء 12/مايو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
بسمة الجاويش
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ولد اللاعب مارسيلو فييرا دا سيلفا جونيور يوم 12 مايو عام 1988م بالبرازيل، ويوافق اليوم تاريخ عيد ميلاده ليتم 33 عاما منهم أكثر من عشرة أعوام بالملاعب.

- بداياته:
لعب في نادي فلومينينسي البرازيلي عام 2005 ثم انتقل في عام 2006 إلى نادي ريال مدريد الأسباني بثفقة سعرها 8 ملاين دولار ويلعب فيه حتى الاَن بمركز الظهير الأيسر.

- مسيرته الدولية:
لعب في منتخب البرازيل وسجل في أول مباراة له مع المنتخب ضد ويلز على ملعب توتنهام هوتسبير وايت هارت لين التي انتهت بنتيجة 0-2، ولعب أيضا في منتخب البرازيل الأولمبي عام 2012 وفاز منتخبه وقتها بالميدالية الفضية.

إنجازات الللاعب:
-  فاز ببطولة كاريوكا مع فلومينينسي عام 2005 و2006.
- فاز بـ19 بطولة من بينها أربع بطولات دوري أبطال أوروبا.
-  تم اختياره ضمن تشكيلة الموسم ثلاث مرات
- تم اختياره ضمن تشكيلة السنة من قبل الفيفا 5 مرات.
- وحصل على جائزة اليويفا لأفضل فريق بالموسم في الدوري الإسباني عام 2016.

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