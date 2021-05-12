في عيد ميلاده الـ 33 تعرف على مسيرة مارسيلو في الملاعب





ولد اللاعب مارسيلو فييرا دا سيلفا جونيور يوم 12 مايو عام 1988م بالبرازيل، ويوافق اليوم تاريخ عيد ميلاده ليتم 33 عاما منهم أكثر من عشرة أعوام بالملاعب.





- بداياته:

لعب في نادي فلومينينسي البرازيلي عام 2005 ثم انتقل في عام 2006 إلى نادي ريال مدريد الأسباني بثفقة سعرها 8 ملاين دولار ويلعب فيه حتى الاَن بمركز الظهير الأيسر.





- مسيرته الدولية:

لعب في منتخب البرازيل وسجل في أول مباراة له مع المنتخب ضد ويلز على ملعب توتنهام هوتسبير وايت هارت لين التي انتهت بنتيجة 0-2، ولعب أيضا في منتخب البرازيل الأولمبي عام 2012 وفاز منتخبه وقتها بالميدالية الفضية.





إنجازات الللاعب:

- فاز ببطولة كاريوكا مع فلومينينسي عام 2005 و2006.

- فاز بـ19 بطولة من بينها أربع بطولات دوري أبطال أوروبا.

- تم اختياره ضمن تشكيلة الموسم ثلاث مرات

- تم اختياره ضمن تشكيلة السنة من قبل الفيفا 5 مرات.

- وحصل على جائزة اليويفا لأفضل فريق بالموسم في الدوري الإسباني عام 2016.



