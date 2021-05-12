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الري: متابعة الأعمال على محطات طلمبات ناصر شرق خلال إجازة العيد

الأربعاء 12/مايو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري في بيان لها، إنه جاري متابعة الأعمال على محطات طلمبات ناصر شرق، ومحطات الري السطحي شرق، لمتابعة إنضباط ورادى التشغيل والحراسة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتأكيد على جاهزية الوحدات للوفاء بساعات التشغيل المطلوبة، طبقا للاحتياجات المائية، ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية، ومتابعة وسائل الإطفاء الذاتي.

أكدت الإدارة المركزية لمحطات طلمبات أسوان، إستكمال عمرة الوحدة رقم 4 بالبيارة 2، التى أوشكت على الانتهاء، وعمرة محرك الوحدة رقم 4 البيارة 3، مشيرة إلى أنه تم إصلاح جميع ما طرأ من أعطال خلال الشهر، سواء للوحدات “ 1 - 3 - 5 “ بالبيارة 2، أو " ج - ب " البيارة 1، وكذلك الوحدة 3 البيارة 3، وتغيير الدائرة الرئيسية والمحول الرئيسي بالبيارة 2، وذلك بالإشتراك مع المعمل الهندسي، وجاري إصلاح السكينة الهوائية للوحدة 3 البيارةً 2، وجاري إصلاح ونش البيارة 3 بواسطة الصيانة الكهربائية، حتى يتم تشغيل العمرة التي تم إنجازها خلال شهر رمضان.

وأضافت الوزارة، أنه جاري متابعة الأعمال علي محطة صرف إهناسيا، ومستعمرة إهناسيا، وورشة إهناسيا، للاطمئنان على سير العمل، والتأكد من الحالة الفنية وأعمال الورش، ومناسيب المص والطرد، مشيرة إلى أنه تم إزالة عطل مفاجئ، بدائرة الوقاية الخاصة بالوحدة رقم 3، بمحطة الغريرة على النيل، وتم تجربة الوحدة وتعمل بحالة ممتازة، بالإضافة إلى متابعة أعمال محطات ساقولا، ومتابعة العمل على إعادة نظافة ودهان المحركات بمحطة 6 ساقولا الجديدة، وجاري الإنتهاء من عمرة الطلمبة رقم 4 بمحطة رقم 2 الجديدة بهندسة البيارة، بكوم إمبو، ومتابعة أعمال محطة ساحل الجدامى، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة، وانتظام الورادي ومناسيب المص والطرد، والحالة الفنية للوحدات والحالة الأمنية، والتنبيه بالإلتزام طوال فترة عطلة العيد.
الري: متابعة الأعمال على محطات طلمبات ناصر شرق خلال إجازة العيد
الري: متابعة الأعمال على محطات طلمبات ناصر شرق خلال إجازة العيد
الري: متابعة الأعمال على محطات طلمبات ناصر شرق خلال إجازة العيد
الري: متابعة الأعمال على محطات طلمبات ناصر شرق خلال إجازة العيد
الري: متابعة الأعمال على محطات طلمبات ناصر شرق خلال إجازة العيد
الري: متابعة الأعمال على محطات طلمبات ناصر شرق خلال إجازة العيد
الري: متابعة الأعمال على محطات طلمبات ناصر شرق خلال إجازة العيد
الري: متابعة الأعمال على محطات طلمبات ناصر شرق خلال إجازة العيد

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