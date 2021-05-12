Advertisements

جان دكاش يتصدر ترند "العراق" بسبب "أم بديلة"!

الأربعاء 12/مايو/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


حضور قوي ونجاح كبير للممثل اللبناني جان دكاش في العراق منذ بداية شهر رمضان، حيث شارك ببطولة مسلسل "أم بديلة" الذي عُرض على شاشة MBC IRAQ وعبر منصة شاهد. وهو من انتاج AWS PRODUCTION كتابة ندى عماد خليل واخراج دافييد أوريان.

حقق دكاش أصداءاً ايجابية، وحصد ردود فعل قوية منذ عرض الحلقة الأولى لغاية الحلقة 29 والتي كانت سبباً مهماً في تصدره تريند على موقع "تويتر" خلال فترة عرض الحلقة وبعدها.

وعن هذا النجاح قال جان: أنا سعيد جداً بالتفاعل الذي حصل عليه "رامي" هذه الشخصية الاستثنائية فبالرغم من قسوتها الا أنها أعطتني محبة وتقدير الشعب العراقي الذي أوجه له تحية من القلب فلمست تشجيعهم لي مع العلم من أن بعضهم تعرف عليي للمرة الأولى من خلال "أم بديلة".
وأضاف: بعد رامي الخيار بات أصعب لكنني أعدهم أن أبقى عند حسن ظنهم وسأسعى دائماً لتقديم ما يليق بكل متابعيني في لبنان وكافة الدول العربية.

من جهةٍ أخرى يستعد دكاش لخوض تجربة درامية جديدة في مسلسل "دور العمر" الى جانب النجمة سيرين عبد النور والممثل عادل كرم وهو من اخراج سعيد الماروق، كتابة ناصر فقيه وإنتاج ROOFTOP PRODUCTION.

أخبار تهمك

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ أقل من ساعتين

يخرج للنور يونيو المقبل.. أحدث تطورات تصنيع لقاح "سينوفاك فاكسيرا" في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

منذ يوم

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ 38 دقيقة

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يوم

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ ساعتين

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

05:01 م

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

04:45 م

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

04:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق