جان دكاش يتصدر ترند "العراق" بسبب "أم بديلة"!





حضور قوي ونجاح كبير للممثل اللبناني جان دكاش في العراق منذ بداية شهر رمضان، حيث شارك ببطولة مسلسل "أم بديلة" الذي عُرض على شاشة MBC IRAQ وعبر منصة شاهد. وهو من انتاج AWS PRODUCTION كتابة ندى عماد خليل واخراج دافييد أوريان.



حقق دكاش أصداءاً ايجابية، وحصد ردود فعل قوية منذ عرض الحلقة الأولى لغاية الحلقة 29 والتي كانت سبباً مهماً في تصدره تريند على موقع "تويتر" خلال فترة عرض الحلقة وبعدها.



وعن هذا النجاح قال جان: أنا سعيد جداً بالتفاعل الذي حصل عليه "رامي" هذه الشخصية الاستثنائية فبالرغم من قسوتها الا أنها أعطتني محبة وتقدير الشعب العراقي الذي أوجه له تحية من القلب فلمست تشجيعهم لي مع العلم من أن بعضهم تعرف عليي للمرة الأولى من خلال "أم بديلة".

وأضاف: بعد رامي الخيار بات أصعب لكنني أعدهم أن أبقى عند حسن ظنهم وسأسعى دائماً لتقديم ما يليق بكل متابعيني في لبنان وكافة الدول العربية.



من جهةٍ أخرى يستعد دكاش لخوض تجربة درامية جديدة في مسلسل "دور العمر" الى جانب النجمة سيرين عبد النور والممثل عادل كرم وهو من اخراج سعيد الماروق، كتابة ناصر فقيه وإنتاج ROOFTOP PRODUCTION.