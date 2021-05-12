ظهور أحمد حلمي.. تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29 .. ساعات قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك 2021 الذي شهد عرض الكثير من الأعمال الدرامية الكبيرة التي نالت احترام الكثيرين.





مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29





وشهدت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29 تطورات كبيرة حيث ظهر النجم احمد حلمي بدور والد إحدى ضحايا الأعمال الإرهابية الغاشمة في مفاجأة للجماهير.





تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29





وواسى كريم عبدالعزيز خلال مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29 شقيقه "علي" بعد استشهاد النقيب عمر القاضى فى الهجوم على كمين البطل 14، حيث يجهز لخروجة عائلية من أجل تغيير الجو.





أحمد حلاوة يقابل يوسف في الحلقة 29





وظهر أحمد حلاوة وهو يتناول الطعام فى منزل يوسف وزوجته عاليا في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29 ويخبرهما بخبر سعيد وهو أنه قرر أخيراً الزواج.

التجهيز لعملية كبيرة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29





وتواجد التكفيريون ضمن أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29 داخل شقة اختبأوا بها من أجل تجربة الطائرات دون طيار، تحمل المواد المتفجرة، وتجهز لاستعمالها فى عملية إرهابية ضخمة تستهدف تجمعا كبيرا من المواطنين.

ظهور أحمد حلمي في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29





وتفاجأ الجمهور أثناء عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29 بظهور النجم أحمد حلمى فى دور رجل بسيط يدعى الأستاذ محمد، ويبدو عليه الحزن الشديد ويقابل زكريا، الذى يخبره بأنه أتى بحق ابنته من الذين وضعوا العبوات المتفجرة فى الطريق، ويدور بينهما حديث عن البنات ووجودهن فى البيت وتربيتهن.





زكريا يتعاطف ضمن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29





وتعاطف زكريا مع حلمي في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29 ووعده بأن من فعل ذلك سيدفع الثمن غاليا جداً، ويعطى له الأستاذ محمد صورة ابنته الطفلة التى قتلت.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2





يٌذكر أن مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.



