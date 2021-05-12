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ماذا يخبئ القدر ليسرا وابنتها في الحلقة الأخيرة من حرب أهلية؟

الأربعاء 12/مايو/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بالرغم من الصعوبات التي أحاطت بها طوال حلقات مسلسل حرب أهلية، استطاعت مريم (يسرا) استرداد حقها بالكامل، كانت الخطوة الأخيرة عبر طرد زوجة طليقها من المنزل الذي استولت عليه، لكن القدر لم يمهل مريم، حتى وقعت ابنتها تمارا (جميلة عوض) ضحية بلطجية شوهوا وجهها أمام منزلها، ليكون من المنتظر حلقة أخيرة تحدد مصير الجميع.

مريم كانت قد انتقمت من دكتور يوسف (باسل خياط)، من خلال إجباره على طلاق فريدة (أروى جودة)، والاتفاق مع كيشو (عمرو صالح) على التلاعب بشقيقة يوسف بدلاً من تمارا، دون إيذائها، حيث كان يوسف هو صاحب الاتفاق الأساسي مع كيشو من أجل تدمير عائلة مريم، في الوقت نفسه، حصلت مريم على المستندات التي تثبت عدم قدرة طليقها الراحل على الإنجاب، وبالتالي لا يحق لزوجته الثانية بأن تطلب ميراثاً لجنينها الذي تحاول تلفيقه للعائلة.
في حرب أهلية تقوم يسرا بدور مريم، وهي طبيبة تجميل، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها.

حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

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