دعاء اليوم الأخير من رمضان 1442- 2021

يعتبر دعاء اليوم الأخير من رمضان من أكثر الأمور التي بحث عنها الكثيرون، ولاسيماً في آخر يوم من هذا الشهر الطيب المبارك، الذي يرحل عنا بعد دقائق قليلة.





وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها الكرام دعاء اليوم الأخير من رمضان في السطور التالية:





دعاء اليوم الأخير من رمضان





دعاء اليوم الأخير من رمضان : "اللهم لا تخرجني من رمضان إلا وقد أصلحت حالي وأسعدت حياتي وغفرت ذنبي وتقبلت طاعتي واستجبت دعوتي، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا اللهم لا تجعل في قلوبنا شيئاً على أحد ولا تجعل في قلب أحد شيئاً علينا".





أدعية مستحب ترديدها في اليوم الأخير من رمضان





"ربِ إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفر لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب".





"اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ وَالْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَيَرْضَاهُ الرَّسُولُ، مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ".





"اللّهُمَّ غَشِّني فيهِ بالرَّحْمَةِ ، وَارْزُقني فيهِ التَّوفيقَ وَالعِصْمَةَ ، و طَهِّر قَلبي مِن غياهِبِ التُّهمَةِ، يا رَحيماً بِعبادِهِ المُؤمنينَ".





"اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم، اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن القيام، اللهم اجعلنا من المقبولين وممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار".





"اللهُم اجبر خاطري جبرًا أنت وليّه، فإنه لا يُعجزك شيئًا في الأرض ولا في السماء، وإني أسألك يارب أن تستقيم حياتي، وأن لا أضيع في زحام الطريق، وأن لا أخيّر بين أحب أشيائي، ربي أسعدني واشرح صدري وأرِح قلبي، اللهُم إني أستودعك راحتي فاجعلني أسعَد خلقك."





"اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى".



