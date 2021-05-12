اسم الشهرة 29.. قصة لقب «عفروتو» الذي اشتهر به نجم الأهلي السابق

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ





ونستعرض في الحلقة التاسعة والعشرين من سلسلة "اسم الشهرة" حكاية لاعب الأهلي السابق مصطفى محمد سليم، الشهير بـ "مصطفى عفروتو" المولود في 17 مارس لعام 1989 وواحد من المواهب الكروية المصرية المميزة، لعب خلال مشواره الكروي للعديد من الأندية على رأسها الأهلي ولكن رغم موهبته الرائعة إلى أنه لم يحالفه الحظ لتحقيق انجازات كثيرة خلال السنوات التي قضاها داخل القلعة الحمراء ليتنقل بعدها بين عدة أندية مصرية.





وجاء لقب "عفروتو" الذي اشتهر به نجم الأهلي السابق بسبب سرعته الكبيرة، وتحركاته الغير متوقعة والسريعة داخل الملعب وقدراته المهارية العالية، وأطلق عليه اللقب مدربه السابق كابتن محمد وهبة خلال تواجده في صفوف ناشئي الأهلي وذلك تيمنًا باسم الشخصية التي أداها الفنان محمد هنيدي في مسرحية تحمل نفس الاسم.





بدأ عفروتو مشواره الكروي في شوارع الزاوية الحمراء مع أصدقائه، وأثبت موهبة كروية فريدة، ونجح في الانضمام إلى صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ليبدأ أولى خطوات النجومية الحقيقية في عالم الساحرة المستديرة، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2010 ولعب معه عامين ولكنه واجه سوء توفيق ولم يشارك بشكل منتظم حيث لعب 11 مباراة فقط وسجل هدفين، ليتم إعارته الاتحاد والمقاصة.





بعد رحيله عن النادي الأهلي تنقل عفروتو بين عدة أندية حيث لعب لأندية الاسماعيلي والشرقية والانتاج الحربي والمقاصة وصحم العماني، وكارباج الأذريبجاني، وكانت آخر محطاته الكروية في صفوف نادي ألعاب دمنهور.



