أفضل عبارات التهنئة المكتوبة بمناسبة عيد الفطر 2021

يبحث الكثيرون عن عبارات التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك والذي يحتفل به لمصريون وغالبية الدول العربية والإسلامية يوم غد الخميس الموافق الـ13 من مايو 2021.





التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك





يأمل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيجاد أنسب عبارات التهنئة بعيد الفطر المبارك ومشاركتها عبر الوسائل المختلفة للمعايدة على الأهل والأحباب عبر "فيس بوك وتويتر وواتس آب".





ونرصد لمتابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية أبرز عبارات التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2021 المكتوبة في السطور التالية:





عيد فطر سعيد ومبارك على جميع الأمة الإسلامية.





عيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم.





العيد فرحة ما تنهي إلّا بوجودكم، العيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.





لكم ترق أحلى المفردات وتتهادى أصدق الدعوات، ولكم يهتف القلب بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.





لكِ وردة جورية بماء الورد مروية مكتوب عليها: كل عام وأنتِ بخير يا حورية.





تهئنة مليانة ورد وفل، أرسلها قبل العيد يهل، عشان أكون قبل الكل.





باقة ورود معطرة بالعود بالكرم والجود، العيد علينا يعود.





أسأل الله أن يمدك بوافر الصحة العافية ويطيل في عمركم، كل عام وانتم بألف خير.





لا تعتقد أنّ هذا صوت جوالك.. يُخبرك برسالة.. لا هذه صرخة فؤادي تقولك.. كلّ عام وأنت بخير.





- للكلمة ردود، وللفرحة وجود، ولأيام العيد وقت محدود، فلك تهنئة بدون حدود.





مسك وفل للناس الغاليين، بمناسبة عيد الفطر السعيد.





كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، طيب الله أعيادكم برائحة الجنة عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير.





بالعيد أهنئك وبسأل ربنا يخليك ويرزقك كل ما تتمنى كل عام وأنت بخير.





يا سلام على العيد ولمة العيلة أكيد، ينعاد عليكم بكل خير.



