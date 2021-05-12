"طقوس العودة" ..ثانى أيام العيد على مسرح الطليعة







يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح العرض المسرحي الجديد "طقوس العودة" من إنتاج فرقة مسرح الغد بالتعاون مع فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح وذلك ثانى أيام عيد الفطر المبارك على مسرح الطليعة بالعتبة بقاعة صلاح عبد الصبور فى تمام الساعة السادسة مساء، حيث يستمر العرض لمدة ١٥ يوم.



جدير بالذكر أن فكرة العرض مستوحاة من الموال الشعبى التراثي حسن ونعيمة الأصلي ، عن نعيمة التى تبحث عن روح حسن فى حياتها ،وأن العرض يقدم فى قالب طقسي موسيقي غنائي.



"طقوس العودة " من بطولة نجلاء يونس ، ماهر محمود ، موسيقى وألحان أحمد الحجار ، ديكور وأزياء نورهان سمير ، ومن إخراج سعيد سليمان.



