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وزارة الرياضة تُصدر برتوكول دخول الجماهير للمباريات

الأربعاء 12/مايو/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
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أصدرت وزارة الرياضة، البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، الذي تضمن عدداً من الإجراءات الاحترازية المهمة كالتباعد ولبس الكمامات، إضافة إلى آلية دخول الجماهير ومنع التجمعات داخل المدرجات أو عند الأبواب الداخلية والخارجية، وغيرها من التعليمات الواجب الالتزام بها، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات.
وحدد البروتوكول الفئات التي سيسمح لها بحضور المباريات الرياضية، وفقاً لما يظهر في تطبيق (توكّلنا)، على النحو التالي:
أولاً/ محصَّن: من أكمل الحصول على جرعتين من اللقاح.
ثانياً/ محصَّن جرعة أولى: من حصل على جرعة واحدة من اللقاح.
ثالثاً/ محصَّن متعافٍ: من أصيب بالفيروس وتعافى، شريطة أن يكون قد أمضى أقل من 6 أشهر منذ إصابته بالفيروس.
كما سيتم السماح بالدخول للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 7 سنوات وتقل عن 18 سنة، شريطة أن تكون حالتهم في تطبيق (توكّلنا) غير مصاب أو غير مخالط، حيث اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
يُذكر أن وزارة الرياضة أصدرت قراراً في 29 مارس 2021م، والخاص بحضور الجماهير المحصَّنين للمباريات الرياضية بنسبة 40% من الطاقة الاستيعابية للملاعب، من تاريخ 5 شوال 1442هـ، الموافق 17 مايو 2021م، بناءً على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد الصادرة في حينه.

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وزاره الرياضه السعوديه وزاره الرياضه مباريات

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