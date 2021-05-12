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المترو: العمل مستمر حتى الساعة الثانية صباحا خلال إجازة عيد الفطر

الأربعاء 12/مايو/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مترو الأنفاق، عن استمرار العمل على خطوط المترو، ومد ساعات التشغيل حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى مستمر حتى نهاية إجازة عيد الفطر.

وتشمل جداول التشغيل، قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 ص، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 ص، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:35 ص، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:15 ص، من محطة العتبة الساعة 12:55 ص.

كما تضم مقابلة القطارات بين الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخطين الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:55 ص، حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بإجمالى عدد رحلات تقدر بـ( 1473 ) رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورًا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ( 510 ) رحلة، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ( 612 ) رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة - عدلى منصور إلى ( 351 ) رحلة.

وتضمنت جداول تشغيل المترو قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، على أن يبلغ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثانى، و5 دقائق بالخط الثالث.

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