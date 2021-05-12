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السفير الفلسطيني فى لندن يطالب بريطانيا بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي

الأربعاء 12/مايو/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
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طالب السفير الفلسطينى لدى المملكة المتحدة حسام زملط، الحكومة البريطانية بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطينى.

وقال زملط، خلال لقاء افتراضي مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، إن على الحكومة البريطانية استخدام نفوذها الدولي للجم إسرائيل ووقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته في القدس وغزة والضفة وفي أراضي 1948.

وخلال اللقاء، أطلع السفير زملط، الوزير البريطاني على ممارسات دولة الاحتلال من اقتحام المسجد الأقصى وترحيل العائلات وإرهاب الدولة والمستوطنين المنظم وقتل المدنيين، مطالبا الحكومة البريطانية بأخذ مسؤولياتها في الضغط على دولة الاحتلال، لوقف نشاطها الاستعماري الاستيطاني وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري في القدس خاصة وفي فلسطين عامة، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وكانت السفارة الفلسطينية لدى بريطانيا قد أجرت مشاورات متعددة مع أعضاء البرلمان البريطاني وجميع الأحزاب السياسية البريطانية ومؤسسات المجتمع المدني ولجان التضامن، من أجل حث الحكومة البريطانية على التحرك العاجل واستمرار المظاهرات والحراك لدعم نضال شعبنا المشروع.

من جانب آخر، انتقد زملط في مقابلة واسعة الانتشار مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تركيز الإعلام الغربي على ردود الفعل الفلسطينية دون انتقاد الأفعال الإسرائيلية ضمن سياسة المعايير المزدوجة.

وقال زملط إنه يجب على الإعلام الغربي التركيز على سبب المرض وليس الأعراض فقط، في إشارة إلى عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته منذ أكثر من 70 عاما.

وفى وقت سابق من اليوم، دعا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين إلى التهدئة والتراجع عن حافة الهاوية.

وقال إن بريطانيا قلقة للغاية لسقوط ضحايا من المدنيين، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم الأربعاء.

كما أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم، عن قلقها من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرة إلى احتمال وقوع جرائم حرب.

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